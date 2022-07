Ancora sole e caldo. Diciannove città da bollino rosso (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - La giornata di oggi, domenica 24 luglio, e l'inizio della prossima settimana, saranno caratterizzati di nuovo da prevalenza di sole e caldo intenso. La massa d'aria di origine subtropicale, infatti, continuerà a stazionare fra il Mediterraneo e l'Europa meridionale, puntando in parte anche sui Paesi europei centrali e orientali. In queste condizioni - secondo gli esperti del sito "IlMeteo" - il caldo continuerà a farsi sentire non solo durante il giorno, con picchi fino alla soglia dei 40 gradi, ma anche nelle ore notturne, con minime sopra i 20 gradi (notti cosiddette tropicali); caldo estremo anche in montagna con lo zero termico in salita fino ai 4800-5000 metri. Naturalmente, questa situazione non potrà fare altro che esasperare l'emergenza idrica, amplificando anche il rischio incendi. Le attuali ... Leggi su agi (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - La giornata di oggi, domenica 24 luglio, e l'inizio della prossima settimana, saranno caratterizzati di nuovo da prevalenza diintenso. La massa d'aria di origine subtropicale, infatti, continuerà a stazionare fra il Mediterraneo e l'Europa meridionale, puntando in parte anche sui Paesi europei centrali e orientali. In queste condizioni - secondo gli esperti del sito "IlMeteo" - ilcontinuerà a farsi sentire non solo durante il giorno, con picchi fino alla soglia dei 40 gradi, ma anche nelle ore notturne, con minime sopra i 20 gradi (notti cosiddette tropicali);estremo anche in montagna con lo zero termico in salita fino ai 4800-5000 metri. Naturalmente, questa situazione non potrà fare altro che esasperare l'emergenza idrica, amplificando anche il rischio incendi. Le attuali ...

