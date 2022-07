Amichevoli internazionali: ok City e Barça, tris del PSG (Di domenica 24 luglio 2022) Proseguono le Amichevoli internazionali delle più importanti squadre europee in vista della stagione 2022/23 che partirà tra poche settimane. In questo weekend si sono disputati diversi big match e sono scese in campo anche numerose compagini di Serie A: andiamo a vedere tutti i risultati. Amichevoli internazionali: Haaland subito decisivo, Real Madrid ko nel ‘Clásico’ Partiamo dalle due grandi sfide giocate questa notte (ora italiana). Il Manchester City firma il secondo successo in altrettante Amichevoli battendo 0-1 il Bayern Monaco allo stadio “Lambeau Field” di Green Bay, negli Stati Uniti. Subito decisivo Erling Braut Haaland, che al 12’ sigla il vantaggio; l’attaccante norvegese sarà poi sostituito al 40’ da Julian Alvarez. I Citizens vincono nuovamente dopo il 2-1 rifilato al ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 24 luglio 2022) Proseguono ledelle più importanti squadre europee in vista della stagione 2022/23 che partirà tra poche settimane. In questo weekend si sono disputati diversi big match e sono scese in campo anche numerose compagini di Serie A: andiamo a vedere tutti i risultati.: Haaland subito decisivo, Real Madrid ko nel ‘Clásico’ Partiamo dalle due grandi sfide giocate questa notte (ora italiana). Il Manchesterfirma il secondo successo in altrettantebattendo 0-1 il Bayern Monaco allo stadio “Lambeau Field” di Green Bay, negli Stati Uniti. Subito decisivo Erling Braut Haaland, che al 12’ sigla il vantaggio; l’attaccante norvegese sarà poi sostituito al 40’ da Julian Alvarez. I Citizens vincono nuovamente dopo il 2-1 rifilato al ...

