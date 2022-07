Amburgo, strepitoso Musetti: batte Alcaraz e conquista il primo storico trionfo (Di domenica 24 luglio 2022) Amburgo (GERMANIA) - Impresa di Lorenzo Musetti, che batte Carlos Alcaraz nell'ultimo atto dell'Atp 500 di Amburgo, e conquista il primo storico successo nel circuito alla prima finale disputata. ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 24 luglio 2022)(GERMANIA) - Impresa di Lorenzo, cheCarlosnell'ultimo atto dell'Atp 500 di, eilsuccesso nel circuito alla prima finale disputata. ...

