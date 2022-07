Ambra è ricorsa al chirurgo? Le foto che lasciano senza parole

Leggi su formatonews

(Di domenica 24 luglio 2022) AncheAngiolini ha ceduto ai ritocchini? Scopriamo insieme se la famosa attrice si sia rifatta qualcosa o meno. In molti si ricordanoAngiolini ai tempi di Non è la Rai, quando ancora era una ragazza e si è trovata al timone del famoso programma degli anni ’90 andato in onda su Mediaset. Nel corso degli anni, la presentatrice si è trovata a presentare tanti programmi anche per i ragazzi, come Generazione X, ma anche Super e Il DopoFestival del Festival di Sanremo 1996.Angiolini: ha ceduto anche l’attrice ai ritocchini o no? (Fonti Web)Si è fatta conoscere anche come attrice: il primo film a cui ha partecipato è stato Saturno Contro, regia di Ferzan Ozpetek, raccogliendo grandi consensi sia dal pubblico che dalla critica. Negli anni successivi prende parte a molti altri film, come Bianco e Nero, ...