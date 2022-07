Allunaggio, ecco che è successo alla bandiera USA, la storia è incredibile (VIDEO) (Di domenica 24 luglio 2022) E’ stato l’evento storico che ha tenuto quasi 700 milioni di persone col fiato sospeso e la testa in aria. Fu proprio allora che nacque una delle frasi più celebri della nostra era: “E’ un piccolo passo per un uomo, un balzo da gigante per l’umanità”. Parliamo dell’Allunaggio, e un dettaglio che dopo anni è L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 24 luglio 2022) E’ stato l’evento storico che ha tenuto quasi 700 milioni di persone col fiato sospeso e la testa in aria. Fu proprio allora che nacque una delle frasi più celebri della nostra era: “E’ un piccolo passo per un uomo, un balzo da gigante per l’umanità”. Parliamo dell’, e un dettaglio che dopo anni è L'articolo proviene da CheSuccede.it.

fabiodgp : E anche il suolo su cui camminiamo ha lo stesso nome: terra. Quindi si fa confusione. Quando si dice atterraggio, s… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT 20 luglio 1969 L'uomo sbarca sulla #Luna ?? Ecco come la musica dei @pinkfloyd è stata protagonist… - VirginRadioIT : 20 luglio 1969 L'uomo sbarca sulla #Luna ?? Ecco come la musica dei @pinkfloyd è stata protagonista durante l'alluna… - AndreaImondi : RT @VirginRadioIT: 20 luglio 1969 L'uomo sbarca sulla #Luna ?? Ecco come la musica dei @pinkfloyd è stata protagonista durante l'allunaggio… - Marinvik63 : RT @DanoDan39192364: @superpeppeball @Liuto_ @HalleyAitou Negli anni 90 le biciclette usavano tecnologia dell’ allunaggio Che poi è andata… -