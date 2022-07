Allegri a DAZN | “La Juve vuole centrare tutti gli obiettivi E su Vlahovic…”

DAZN_IT : Dove giocherà Di Maria? Allegri ha già trovato la soluzione ?? Inside Juventus, ora su #DAZN ?? - DAZN_IT : ?? “Paulo è nella squadra giusta per lui” ?? Allegri commenta il passaggio di #Dybala alla Roma ?? Inside Juventus,… - AGramoni : @ForzaJuveEN @NicoSchira @DAZN_IT Niente, allegri ne sa una più del diavolo... - JuventusClub19 : ?? #Allegri a 'DAZN': «#DiMaria può fare l'ala destra, il trequartista o la seconda punta. Più vicino lo teniamo all… - JuventusClub19 : ?? #Allegri a 'DAZN': «#DiMaria può fare l'ala destra, il trequartista o la seconda punta. Più vicino lo teniamo all… -

Gli uomini di mercato bianconeri cercano di accontentare, che vuole un metronomo, e in ... Intervistato da, il Polpo classe 1993 rivela cosa si sono detto lui e Dybala al telefono: "Ho ...Massimilianoha le idee molto chiare. Già prima del debutto con i messicani del Chivas , aveva spiegato ... Nello speciale con, oltre ad auspicare almeno una trentina di gol per Vlahovic (" ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...CALCIOMERCATO - Il centrocampista francese, intervistato da DAZN, scherza sul trasferimento della Joya alla Roma e poi rivela: "L'ho sentito contento".