Allarme incendi in California, l’Oak fire continua a espandersi: già bruciati 4mila ettari di terreno. Oltre 6mila persone evacuate (Di domenica 24 luglio 2022) È Allarme incendi in California. l’Oak fire, il più grosso rogo nello Stato nel 2022, continua ad espandersi anche grazie a siccità e alte temperature. Cresciuto rapidamente, fin qui ha bruciato Oltre 4mila ettari di terreno, costringendo più di 6mila persone ad abbandonare le proprie case, mentre circa 2mila abitazioni sono rimaste senza elettricità. Un disastro naturale scoppiato nella contea di Mariposa e che sta minacciando da vicino l’area protetta del parco di Yosemite, uno dei più grandi e dei più spettacolari degli Stati Uniti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Èin, il più grosso rogo nello Stato nel 2022,adanche grazie a siccità e alte temperature. Cresciuto rapidamente, fin qui ha bruciatodi, costringendo più diad abbandonare le proprie case, mentre circa 2mila abitazioni sono rimaste senza elettricità. Un disastro naturale scoppiato nella contea di Mariposa e che sta minacciando da vicino l’area protetta del parco di Yosemite, uno dei più grandi e dei più spettacolari degli Stati Uniti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Allarme incendi in California, l’Oak fire continua a espandersi: già bruciati 4mila ettari di terreno. Oltre 6mila… - panchopigna : @Giovann51261740 @MarceVann @valy_s @Marceli91113868 nessun allarme, gli incendi sono sempre esistiti - infoitcultura : Allarme incendi in Valcomino: scattano i divieti, attenzione anche a fumare - zazoomblog : Incendi lItalia brucia più di tutti: in un mese 33mila roghi. Allarme morti per il caldo - #Incendi #lItalia… - Paoloboi69 : RT @TV2000it: ????Giornata di #caldo record, 16 città da #bollinorosso Continua allarme #incendi #22luglio #siccità #clima #ambiente #vigi… -