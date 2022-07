Allarme alimentare, ritirato dalla vendita un gelato dal famosissimo marchio per rischio chimico (Di domenica 24 luglio 2022) Se ti dovesse capitare di trovare questo gelato nel reparto dei surgelati, è meglio che tu ne stia alla larga. Si tratta di un marchio famosissimo, al gusto vaniglia. gelato Haagen-Dazs ritirato dal mercato (fonte web)Attenti al gelato Häagen-Dazs: ecco perchè In questa estate torrida, con temperature da record, la cosa migliore sarebbe rinfrescarsi con un bel gelato, ma bisogna stare molto attenti a quale scegliere. A quanto pare sembra siano state rilevate tracce di ossido di etilene all’interno del gelato al gusto vaniglia di un noto marchio americano. Alcuni lotti di confezioni di gelato del famoso marchio americano Häagen-Dazs sono stati ritirati dal mercato, in particolare si ... Leggi su topicnews (Di domenica 24 luglio 2022) Se ti dovesse capitare di trovare questonel reparto dei surgelati, è meglio che tu ne stia alla larga. Si tratta di un, al gusto vaniglia.Haagen-Dazsdal mercato (fonte web)Attenti alHäagen-Dazs: ecco perchè In questa estate torrida, con temperature da record, la cosa migliore sarebbe rinfrescarsi con un bel, ma bisogna stare molto attenti a quale scegliere. A quanto pare sembra siano state rilevate tracce di ossido di etilene all’interno delal gusto vaniglia di un notoamericano. Alcuni lotti di confezioni didel famosoamericano Häagen-Dazs sono stati ritirati dal mercato, in particolare si ...

greenpassnews : Nuovo cartellone pubblicitario a Times Square troll 'Elite Pete' Buttigieg - 'Lasciali guidare auto elettriche!' -… - FederCalabria : RT @fedcons: #Commercio: preoccupa la contrazione delle #vendite nel settore #alimentare, vero campanello di allarme sulla crisi delle fami… - mattesini_david : RT @OxfamItalia: 'In #Africa muoiono di #fame a milioni e in Europa s'ingrassano sulla loro pelle'-Nel pezzo di De Giovannangeli su @global… - greenpassnews : Nuovo Video Intervista a Don Alessandro Minutella di Visione TV. (Link diretto in descrizione). -… - EttoreCasoni : RT @fedcons: #Commercio: preoccupa la contrazione delle #vendite nel settore #alimentare, vero campanello di allarme sulla crisi delle fami… -