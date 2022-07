Alla scoperta di una grande personalità piemontese Un libro racconta le peripezie del cardinale e missionario Guglielmo Massaja

Leggi su api.follow

(Di domenica 24 luglio 2022) Si tratta di “. Contenuto e stile di una singolare missione africana”, che è uscito per la casa editrice Effatà nel 2017, scritto da don Vittorio Croce, storico teologo e giornalista astigiano; con la prefazione a cura di Fra Mario Durando O.F.M.Cap., Vicepostulatore del processo di canonizzazione del Venerabile Servo di Dio FraPiovà. Con precisione e semplicità, come solo un buon divulgatore sa fare, don Vittorio ci fa appassionare velocemente ai viaggi del, utilizzando anche le lettere che questi scrisse in più di 35 anni di missione in terra africana. Egli affrontò cinque viaggi per raggiungere l’impervio e spettacolare acrocoro etiopico, subì una drammatica prigionia sotto l’imperatore Teodoro e l’espulsione ad opera del negus ...