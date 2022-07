Alla Fiera di Bergamo Margherita Vicario, una carriera tra canto e recitazione (Di domenica 24 luglio 2022) Bergamo. Sarà Margherita Vicario la protagonista della quarta serata in programma al Summer Music Bergamo. Domenica 24 luglio alle 21,30 l’attrice e cantautrice romana salirà sul palco dell’Arena Estiva Fiera, accompagnata da una super band, composta da batteria, cori, basso, tastiera, trombone, sax contralto e tromba. Una passione per il cinema e la musica nata in tenera età, una divisa tra canto e recitazione. Completati gli studi all’Accademia Europea d’Arte Drammatica nel 2009, Margherita Vicario ha iniziato a ottenere i suoi primi ruoli in fiction e film al cinema, diretta da registi di grosso calibro come Fausto Brizzi, Antonio Manzini e Woody Allen. Nota al grande pubblico anche per il suo ruolo nella serie “I Cesaroni”, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 24 luglio 2022). Saràla protagonista della quarta serata in programma al Summer Music. Domenica 24 luglio alle 21,30 l’attrice e cantautrice romana salirà sul palco dell’Arena Estiva, accompagnata da una super band, composta da batteria, cori, basso, tastiera, trombone, sax contralto e tromba. Una passione per il cinema e la musica nata in tenera età, una divisa tra. Completati gli studi all’Accademia Europea d’Arte Drammatica nel 2009,ha iniziato a ottenere i suoi primi ruoli in fiction e film al cinema, diretta da registi di grosso calibro come Fausto Brizzi, Antonio Manzini e Woody Allen. Nota al grande pubblico anche per il suo ruolo nella serie “I Cesaroni”, ...

