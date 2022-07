Alex Belli scatena i fan: cosa è accaduto nelle scorse ore (Di domenica 24 luglio 2022) L’ex concorrente del GF Vip re della notte: Alex Belli è travolgente e scatena Latina insieme alla moglie Delia Duran Non si placa l’entusiasmo di Alex Belli, neanche nel bel mezzo dell’estate italiana più calda degli ultimi tempi. L’ex concorrente del GF Vip ieri sera si è scatenato a Latina, dove insieme alla moglie Delia Duran si è recato in un locale del Lazio per una serata e l’entusiasmo e vitalità della coppia sono stati assolutamente travolgenti. Pienone di pubblico per i due, che hanno fatto ballare i presenti al ritmo degli ultimi brani di successo. “Latina c’è tonight” – ha scritto uno scatenato Alex Belli allegando alcune foto della grande notte – . scatenata anche la Bellissima Delia, che ... Leggi su 361magazine (Di domenica 24 luglio 2022) L’ex concorrente del GF Vip re della notte:è travolgente eLatina insieme alla moglie Delia Duran Non si placa l’entusiasmo di, neanche nel bel mezzo dell’estate italiana più calda degli ultimi tempi. L’ex concorrente del GF Vip ieri sera si èto a Latina, dove insieme alla moglie Delia Duran si è recato in un locale del Lazio per una serata e l’entusiasmo e vitalità della coppia sono stati assolutamente travolgenti. Pienone di pubblico per i due, che hanno fatto ballare i presenti al ritmo degli ultimi brani di successo. “Latina c’è tonight” – ha scritto unotoallegando alcune foto della grande notte – .ta anche lassima Delia, che ...

