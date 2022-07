Alessia Marcuzzi, polemica durissima contro di lei: volano accusate di favoritismi (Di domenica 24 luglio 2022) Polemiche contro la conduttrice Alessia Marcuzzi e il nuovo programma ‘Boomerissima’, che andrò in onda a Novembre su Rai 2. Alessia Marcuzzi – Screenshot YoutubeUna delle novità più attese della prossima stagione televisiva è senza dubbio la trasmissione che Alessia Marcuzzi condurrà su Rai 2, dal titolo Boomerissima, un gioco a premi che metterà a confronto generazioni differenti. Ma intanto alcune dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice romana in fase di presentazione del nuovo show stanno facendo già discutere. Dichiarazioni con le quali Alessia ha chiamato in causa una persona a lei molto cara. A difendere la Marcuzzi ci pensa però Maurizio Costanzo, decano della tv italiana, che nella rubrica sul magazine ... Leggi su ck12 (Di domenica 24 luglio 2022) Polemichela conduttricee il nuovo programma ‘Boomerissima’, che andrò in onda a Novembre su Rai 2.– Screenshot YoutubeUna delle novità più attese della prossima stagione televisiva è senza dubbio la trasmissione checondurrà su Rai 2, dal titolo Boomerissima, un gioco a premi che metterà a confronto generazioni differenti. Ma intanto alcune dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice romana in fase di presentazione del nuovo show stanno facendo già discutere. Dichiarazioni con le qualiha chiamato in causa una persona a lei molto cara. A difendere laci pensa però Maurizio Costanzo, decano della tv italiana, che nella rubrica sul magazine ...

