Alessia Marcuzzi in trasferta a Londra per la laurea del figlio Tommaso

(Di domenica 24 luglio 2022) Ladi unnon può che essere un traguardo da festeggiare e che rende orgogliosa ogni mamma.non fa eccezione ed è per questo che ha voluto essere al fianco del suo primogenito,Inzaghi, nato dalla sua relazione con Simone, attuale allenatore dell’Inter. Il ragazzo, nato nel 2001, si è infattito alla University of Westminster, a, dove aveva deciso di studiare anche per perfezionare il suo livello di inglese. La conduttrice, che a breve tornerà in Tv alla guida di Boomerissima, nuovo programma di Rai2, si è così trasferita per qualche giorno nella capitale inglese e ha portato con sè Mia, la sua secondogenita figlia di Francesco Facchinetti. Vi raccomandiamo......

zazoomblog : Tommaso Inzaghi si laurea: grande festa per il figlio di Alessia Marcuzzi Ma gli occhi sono tutti su Mia… -… - infoitcultura : Alessia Marcuzzi, la laurea del figlio Tommaso Inzaghi - infoitcultura : Alessia Marcuzzi, la laurea del figlio Tommaso Inzaghi - infoitcultura : Alessia Marcuzzi, su Instagram con la piccola Mia alla laurea del figlio Tommaso Inzaghi - puntodilucescam : -

Difatti il marito di Maria De Filippi ha dapprima dichiarato di non capire il motivo di tutto questo astio da parte del lettore in questione, e successivamente ha fatto presente che...L'appuntamento con le domande dei follower su Instagram , perè diventato una vera e propria abitudine. La showgirl e presentatrice romana risponde con sincerità agli oltre 5 milioni di follower su Instagram. E dopo aver rivelato di avere dei ...La laurea di un figlio non può che essere un traguardo da festeggiare e che rende orgogliosa ogni mamma. Alessia Marcuzzi non fa eccezione ed è per questo che ha voluto essere al fianco del suo ...Alessia Marcuzzi nel mirino di un telespettatore: "Non se ne può più davvero!" Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul magazine Nuovo in cui parla di Tv ...