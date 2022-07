Alessia Marcuzzi in trasferta a Londra per la laurea del figlio Tommaso (Di domenica 24 luglio 2022) La laurea di un figlio non può che essere un traguardo da festeggiare e che rende orgogliosa ogni mamma. Alessia Marcuzzi non fa eccezione ed è per questo che ha voluto essere al fianco del suo primogenito, Tommaso Inzaghi, nato dalla sua relazione con Simone, attuale allenatore dell’Inter. Il ragazzo, nato nel 2001, si è infatti laureato alla University of Westminster, a Londra, dove aveva deciso di studiare anche per perfezionare il suo livello di inglese. La conduttrice, che a breve tornerà in Tv alla guida di Boomerissima, nuovo programma di Rai2, si è così trasferita per qualche giorno nella capitale inglese e ha portato con sè Mia, la sua secondogenita figlia di Francesco Facchinetti. Vi raccomandiamo... Alessia ... Leggi su diredonna (Di domenica 24 luglio 2022) Ladi unnon può che essere un traguardo da festeggiare e che rende orgogliosa ogni mamma.non fa eccezione ed è per questo che ha voluto essere al fianco del suo primogenito,Inzaghi, nato dalla sua relazione con Simone, attuale allenatore dell’Inter. Il ragazzo, nato nel 2001, si è infattito alla University of Westminster, a, dove aveva deciso di studiare anche per perfezionare il suo livello di inglese. La conduttrice, che a breve tornerà in Tv alla guida di Boomerissima, nuovo programma di Rai2, si è così trasferita per qualche giorno nella capitale inglese e ha portato con sè Mia, la sua secondogenita figlia di Francesco Facchinetti. Vi raccomandiamo......

