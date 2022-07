Aldosivi-River Plate | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 24 luglio 2022) Cercando di continuare la loro recente ripresa di forma, ilvisita l’Estadio Jose Maria Minella per affrontare domenica 24 luglio l’. D’altra parte, i padroni di casa vanno alla ricerca di quella che sarebbe solo la loro seconda vittoria in questa stagione mentre cercano di dare vita alla loro campagna di campionato. Il calcio di inizio diè previsto alle 20:30 Prepartita: a che punto sono le due squadre?Ilha eliminato la sfida di Gimnasia La Plata con una vittoria di misura per 1-0 all’Estadio Antonio Vespucio Liberti venerdì mattina. Lucas Beltran ha aperto le marcature a ...