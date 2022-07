Alberto Angela, avete mai visto sua moglie Monica? La ama più della storia (Di domenica 24 luglio 2022) Alberto Angela è il divulgatore scientifico più affascinante del panorama televisivo italiano. Considerato un vero e proprio sex symbol, sono in tanti a domandarsi chi sia la fortunata donna che è riuscita a conquistare il suo cuore e portarlo all'altare. Alberto Angela non ha bisogno di presentazioni. Dotato di una enorme cultura e di un curriculum di tutto rispetto, è riuscito a costruirsi una carriera più che brillante senza restare nell'ombra del padre. Anzi, pur senza distaccarsi dal modo di comunicare di Piero Angela, Alberto si è dedicato agli argomenti a lui più familiari, divulgando la sua enorme conoscenza con un modo di fare accattivante e rassicurante. E proprio questo suo modo di fare, lo ha reso uno degli uomini più sexy dello scenario italiano. Del resto, anche sui ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 24 luglio 2022)è il divulgatore scientifico più affascinante del panorama televisivo italiano. Considerato un vero e proprio sex symbol, sono in tanti a domandarsi chi sia la fortunata donna che è riuscita a conquistare il suo cuore e portarlo all'altare.non ha bisogno di presentazioni. Dotato di una enorme cultura e di un curriculum di tutto rispetto, è riuscito a costruirsi una carriera più che brillante senza restare nell'ombra del padre. Anzi, pur senza distaccarsi dal modo di comunicare di Pierosi è dedicato agli argomenti a lui più familiari, divulgando la sua enorme conoscenza con un modo di fare accattivante e rassicurante. E proprio questo suo modo di fare, lo ha reso uno degli uomini più sexy dello scenario italiano. Del resto, anche sui ...

