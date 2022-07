Aggiornamento Whatsapp | con la nuova funzione nascondersi sarà facilissimo

Leggi su computermagazine

(Di domenica 24 luglio 2022) Sta per arrivare un nuovo, ennesimo,per quanto riguarda, l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo. L’ultima novità inerente il software di proprietà di Mark Zuckerberg riguarda in particolare la possibilità dida sguardi indiscreti.ha saputo conquistare circa due miliardi di utilizzatori in tutto il mondo, proprio per via delle sue continue funzionalità aggiunte, cercando soprattutto di stare al passo con i tempi e di soddisfare, nel limite del possibile, le richieste degli stessi utenti. E spinge sicuramente in tale direzione la modifica introdotta nella versione beta 2.22.16.12 per sistemi operativi Android, scovata come sempre dai ragazzi attentissimi di WABetaInfo. Come accennato in apertura, cila ...