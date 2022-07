AEW | Bryan Danielson tornerà a combattere | ufficializzato il suo match per Fight for The Fallen

(Di domenica 24 luglio 2022) Nella notte di ieri è arrivata la notizia tanto attesa che ha rassicurato i fan:ha ricevuto il via libera da parte dello staff medico e potrà finalmente tornare a. La notizia è stata svelata dain persona in quel del Comicon di San Diego, l’annuncio ufficiale è arrivato durante ROH Death Before Dishonor. Continua lo scontro tra BCC e JAS Considerando i seri infortuni che hanno costrettoal ritiro nel 2016, i fan erano molto preoccupati in merito allo stato fisico dell’American Dragon e per questo la notizia di ieri notte è stato un vero e proprio sospiro di sollievo.in ring afor The, l’episodio speciale di Dynamite di settimana prossima. ...

... e Danielson (Daniel): la sua vittoria nel main event di WrestleMania XXX è rimasta scolpita ... atleti sotto contratto con la. Al momento i principali campioni, tra cui Samoa Joe e Jonathan ...Durante la puntata molteplici stelle del mondo della WWE, e non solo, hanno voluto rendere omaggio a Cena: persino Chris Jericho,Danielson e Paul Wight (adesso sotto contratto con la) sono ... Bryan Danielson conferma il suo ritorno in AEW: "Ci vediamo a Dynamite" One of AEW's top stars is making his way back to competition after being sidelined due to reported concussion issues. "The American Dragon" Bryan Danielson announced during AEW's panel at San Diego ...