Aereo Fiumicino Alicante, questa foto sul telefonino dei passeggeri: è il caos | Guarda (Di domenica 24 luglio 2022) Imprevisto horror sul volo da Fiumicino ad Alicante, in Spagna. Sul telefonino di molti passeggeri a bordo sono arrivate foto e messaggi inquietanti, con tanto di minacce di morte ai loro cari. Sull'Aereo si è scatenato il panico, con diverse segnalazioni a hostess e piloti. Teschi, macabre figure incappucciate, testo in aramaico. "Sveglia sveglia svegliati: la tua famiglia sanguinerà a causa delle tue azioni - recitava il messaggino -. Soffrirai eternamente per le tue azioni. Presto sarai solo a causa dei 2 modi in cu hai benedetto la tua famiglia sanguinerà. Sentiranno un dolore eterno per le tue azioni, le lacrime che verseranno ti prosciugheranno e il dolore che proveranno sarà insopportabile". Una sorta di sconclusionata "catena di Sant'Antonio" che ha comunque ...

