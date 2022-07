Addio al fenomeno Mertens, il saluto del Napoli – VIDEO (Di domenica 24 luglio 2022) Il Napoli dice Addio a Dries Mertens, attaccante di 35 anni a cui non sarà rinnovato il contratto. Aurelio De Laurentiis durante l’intervista a Radio Goal ha detto la sua sul mancato rinnovo di contratto. Oggi è arrivato il saluto della società partenopea con un “Grazie Dries Mertens“. Nel VIDEO pubblicato dal Napoli su Mertens sui canali social ci sono alcune delle giocate che in questi anni il belga ha messo a disposizione del Napoli. Mertens saluta con 148 gol in maglia azzurra, miglior marcatore di tutti i tempi della storia del Napoli. Insomma un fenomeno a cui, forse, la stampa nazionale e non, ha dedicato fin troppo poco spazio. Giocate favolose, dribbling stupendi, assist ... Leggi su napolipiu (Di domenica 24 luglio 2022) Ildicea Dries, attaccante di 35 anni a cui non sarà rinnovato il contratto. Aurelio De Laurentiis durante l’intervista a Radio Goal ha detto la sua sul mancato rinnovo di contratto. Oggi è arrivato ildella società partenopea con un “Grazie Dries“. Nelpubblicato dalsusui canali social ci sono alcune delle giocate che in questi anni il belga ha messo a disposizione delsaluta con 148 gol in maglia azzurra, miglior marcatore di tutti i tempi della storia del. Insomma una cui, forse, la stampa nazionale e non, ha dedicato fin troppo poco spazio. Giocate favolose, dribbling stupendi, assist ...

