Addio a Vittorio De Scalzi | per quali successi ricorderemo questo gigante della musica italiana?

E' morto a 72 anni Vittorio De Scalzi, il fondatore del gruppo rock progressista tutto italiano "New Trolls". Un mese fa era guarito dal Covid. Malgrado il nome possa far pensare ad una band d'oltreoceano divenute simbolo del rivoluzione generazionale del 1968, in realtà i "New Trolls" erano un gruppo rock progressista tutto italiano che, come i coetanei americani, sognava una vita fatta di pane e musica. E ci sono riusciti benissimo, nonostante il genere rock in Italia non ha mai avuto una forte risonanza. Fonte: FacebookI New Trolls, invece, sono stati l'eccezione, anticipando i tempi già nel 1967, quando il gruppo, sulla falsariga dei Beatles con capelli e vestiario molto simile, hanno iniziato la loro carriera da rock band. Tuttavia, il loro successo più grande resta "Quella carezza della sera" del ...

