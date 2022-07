Acido citrico: tutti gli usi che puoi fare in casa con questo potente anticalcare! (Di domenica 24 luglio 2022) Sapevi che puoi sfruttare l’Acido citrico per combattere la formazione del calcare? Si sa, il calcare è una delle cose più dannose in casa e certe volte può diventare incontrastabile. Basti pensare al fatto che può attaccare le tubature di tutta la casa indistintamente: dal bagno fino alla cucina. Oggi, però, vi parleremo di un trucchetto davvero molto utile per sbarazzarsene. Acido citrico come detergente L’Acido citrico può essere utilizzato come un vero e proprio detergente, ovviamente totalmente naturale. Basterà utilizzare circa 150-200 grammi di Acido citrico, mescolarlo con un litro d’acqua, un po’ di succo di limone e 6-7 gocce di olio essenziale. Quest’ultimo ingrediente ti sarà utile per far ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 24 luglio 2022) Sapevi chesfruttare l’per combattere la formazione del calcare? Si sa, il calcare è una delle cose più dannose ine certe volte può diventare incontrastabile. Basti pensare al fatto che può attaccare le tubature di tutta laindistintamente: dal bagno fino alla cucina. Oggi, però, vi parleremo di un trucchetto davvero molto utile per sbarazzarsene.come detergente L’può essere utilizzato come un vero e proprio detergente, ovviamente totalmente naturale. Basterà utilizzare circa 150-200 grammi di, mescolarlo con un litro d’acqua, un po’ di succo di limone e 6-7 gocce di olio essenziale. Quest’ultimo ingrediente ti sarà utile per far ...

