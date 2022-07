Accoltellato ‘senza motivo’, 15enne in fin di vita a Napoli (Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ stato colpito con un oggetto affilato, forse un coltello, “senza motivo” mentre trascorreva la serata con i suoi amici nella zona universitaria di Napoli: a colpirlo, hanno riferito testimoni ai carabinieri, “un uomo di colore”. Ora questo quindicenne è ricoverato in ospedale in condizioni stabili ma critiche. E’ stato già sottoposto a due interventi chirurgici ed è in pericolo di vita. I fatti sono avvenuti intorno alle 23.30, quando i Carabinieri della compagnia Napoli Centro sono stati chiamati dal pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini dove poco prima era stato trasportato dal 118 un ragazzo ferito, un 15enne incensurato di Marano di Napoli. Il giovane aveva una profonda ferita all’addome. In ospedale c’erano anche i suoi amici. Secondo una ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ stato colpito con un oggetto affilato, forse un coltello, “senza motivo” mentre trascorreva la serata con i suoi amici nella zona universitaria di: a colpirlo, hanno riferito testimoni ai carabinieri, “un uomo di colore”. Ora questo quindicenne è ricoverato in ospedale in condizioni stabili ma critiche. E’ stato già sottoposto a due interventi chirurgici ed è in pericolo di. I fatti sono avvenuti intorno alle 23.30, quando i Carabinieri della compagniaCentro sono stati chiamati dal pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini dove poco prima era stato trasportato dal 118 un ragazzo ferito, unincensurato di Marano di. Il giovane aveva una profonda ferita all’addome. In ospedale c’erano anche i suoi amici. Secondo una ...

ImolaOggi : Napoli, accoltellato senza motivo da uno straniero: 15enne in fin di vita - anteprima24 : ** #Accoltellato 'senza motivo', 15enne in fin di vita a ##Napoli ** - MartaDj1 : RT @MediasetTgcom24: Napoli, accoltellato senza motivo: 15enne in fin di vita #napoli - agro24tw : Napoli. Accoltellato ‘senza motivo’, 15enne in gravi condizioni - ParliamoDiNews : Sangue a Napoli, ragazzino di 15 anni in fin di vita dopo: `E` stato accoltellato senza motivo` - Il Riformista… -