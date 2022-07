A Casal Velino mare senza barriere per disabili | Sedie-job e passerelle sulla spiaggia pubblica

(Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoattrezzata per persone contà motoria e sensoriale a, in provincia di Salerno. Nel suggestivo tratto dil’amministrazione comunale del centro turistico cilentano ha predisposto l’installazione di camminamenti, rampe e accessi pero anziani. Le persone con difficoltà motorie potranno fruire della sedia ‘job’, la speciale carrozzina reclinata in tela con ruote grosse adatte al trasporto su sabbia che permette l’immersione e il bagno inper chi non è autosufficiente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

