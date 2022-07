70 anni fa la proclamazione di Santa Maria Goretti a Patrona di Latina e dell’Agro Pontino (Di domenica 24 luglio 2022) Latina – Di seguito riportiamo l’omelia pronunciata dal vescovo Mariano Crociata in occasione della Santa Messa per il 70° anniversario della proclamazione di Santa Maria Goretti a Patrona di Latina e dell’Agro Pontino, prevista per oggi alle 18.30 presso la parrocchia di Santa Maria Goretti in Latina. Nel testo anche alcuni accenni alla situazione locale di queste ultime settimane. È motivo di gioia che questo luglio 2022 ci consenta di prolungare i festeggiamenti in onore di S. Maria Goretti. La ricorrenza, esattamente domani, dei settanta anni dalla lettera con cui ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 24 luglio 2022)– Di seguito riportiamo l’omelia pronunciata dal vescovono Crociata in occasione dellaMessa per il 70°versario delladidi, prevista per oggi alle 18.30 presso la parrocchia diin. Nel testo anche alcuni accenni alla situazione locale di queste ultime settimane. È motivo di gioia che questo luglio 2022 ci consenta di prolungare i festeggiamenti in onore di S.. La ricorrenza, esattamente domani, dei settantadalla lettera con cui ...

