23 Luglio 2022 – Macron spinge sull'accordo nucleare con l'Iran. Welt accusa Scholz di aver ritardato sistema difesa antiaerea a Kiev. Zelensky incarcera anche vicesegretario sicurezza. Madagascar, arrestati 2 leader opposizione (Di domenica 24 luglio 2022) Un accordo sul nucleare con l'Iran è "ancora possibile": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, che oggi ha detto al suo omologo iraniano Ebrahim Raisi di riportare in vita la storica intesa del 2015. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, avrebbe ritardato la consegna all'Ucraina di 11 sistemi di difesa aerea Iris-T Slm, che le autorità di Kiev avevano ordinato alla Diehl, l'azienda produttrice. Lo scrive il Welt am Sonntag, citando fonti riservate. L'Ufficio investigativo ucraino ha annunciato che l'ex vicesegretario del Consiglio di sicurezza Volodymyr Sivkovych è sospettato di lavorare per i servizi di intelligence russi e di gestire una rete di agenti in Ucraina che spiavano la Russia.

