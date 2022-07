“150 milioni…” | Bologna | salti di gioia per Mihajlovic e i tifosi

Leggi su serieanews

(Di domenica 24 luglio 2022) Ilsi prepara alla nuova stagione in Serie A e adesso pensa in grande: 150 milioni a disposizione che fanno gioiree i. Per ilsi inizia fin da subito, in previsione della stagione 2022/23, a pensare in grande. Sono, infatti, pronti 150 milioni di euro per guardare al futuro. Una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.