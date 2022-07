Zielinski c’è il Bayern, ma il West Ham è scatenato: il Napoli pensa alla cessione (Di sabato 23 luglio 2022) Piotr Zielinski è il pezzo pregiato del mercato del Napoli, uno dei pochi rimasti in rosa insieme con Osimhen. Sul giocatore c’è l’interesse concreto del West Ham che ha investito già circa 42 milioni di euro per Gianluca Scamacca e vuole prendere anche Kostic. Il club inglese, arrivato settimo nell’ultima Premier League, ha comunque una quantità importante di soldi per fare calciomercato, segnale di quanto sia profonda la spaccatura economica tra il campionato italiano e quello inglese. Bayern Monaco su Zielinski Secondo Corriere dello Sport sul giocatore polacco ci sono anche i tedeschi del Bayern. Ecco come il quotidiano sportivo riassume le principali novità di calciomercato di oggi del Napoli: “In stand-by la posizione di Deulofeu: senza una ... Leggi su napolipiu (Di sabato 23 luglio 2022) Piotrè il pezzo pregiato del mercato del, uno dei pochi rimasti in rosa insieme con Osimhen. Sul giocatore c’è l’interesse concreto delHam che ha investito già circa 42 milioni di euro per Gianluca Scamacca e vuole prendere anche Kostic. Il club inglese, arrivato settimo nell’ultima Premier League, ha comunque una quantità importante di soldi per fare calciomercato, segnale di quanto sia profonda la spaccatura economica tra il campionato italiano e quello inglese.Monaco suSecondo Corriere dello Sport sul giocatore polacco ci sono anche i tedeschi del. Ecco come il quotidiano sportivo riassume le principali novità di calciomercato di oggi del: “In stand-by la posizione di Deulofeu: senza una ...

