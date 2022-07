Zelensky: "Mosca non intende applicare l'accordo sul grano" | Missili russi su Odessa: presi di mira depositi di cereali (Di sabato 23 luglio 2022) Nel caso in cui l'accordo sul grano dovesse fallire sarà della russia 'la piena responsabilità', ha fatto sapere il ministero degli Esteri ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 23 luglio 2022) Nel caso in cui l'suldovesse fallire sarà dellaa 'la piena responsabilità', ha fatto sapere il ministero degli Esteri ...

ERivetta : RT @lanf64: Il Governatore della banca centrale russa: 'La #Russia non fornirà petrolio ai paesi che decideranno di imporre un tetto massim… - SegirtNews : Ucraina, bombe russe sui granai. Zelensky: 'Mosca non vuole rispettare l'Intesa' - lifestyleblogit : Grano, Zelensky: 'Mosca non rispetta gli accordi' - - fisco24_info : Ucraina, bombe russe sui granai. Zelensky: 'Mosca non vuole rispettare l'Intesa': Ferma la condanna dell'Ue. La pre… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UCRAINA - Zelensky: 'Mosca non intende applicare l'accordo sul grano' -