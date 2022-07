Zaniolo Juve | affare ancora possibile | la situazione del giallorosso

(Di sabato 23 luglio 2022), le speranze di vedere il giocatore trasferirsi a Torino sonoin piedi. Cosa sta succedendo con la Roma Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le speranze di vedere Nicolòin bianconero non sonosvanite del tutto. La Roma non haaperto a scambi, ma laè fiduciosa di poter trovare presto una quadra. Contatti continui tra i due club e il procuratore Vigorelli: si cerca la soluzione giusta per accontentare i capitolini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : Nuovo incontro a #Milano poco fa tra #Pinto e l’agente di #Zaniolo. Le parti si riaggiorneranno, la #Juve aspetta nuova offerta per #deligt - Namsss14 : FM 23... (Zaniolo ira à la Juve) - ZonaBianconeri : RT @CalcioNews24: #Zaniolo alla #Juventus è un affare ancora possibile ?? - dmar1210 : RT @alei1004: @AzzoJacopo Premesso che ascoltare Bonucci, nel 2022, lo trovo ridicolo, perché lo ritengo uno dei calciatori più stupidi dop… - CalcioNews24 : #Zaniolo alla #Juventus è un affare ancora possibile ?? -

...d i: "Ha grande talento e forse non conosce ancora le sue potenzialità , se resterà alla Roma potrà esaltarsi con Dybala, se arriverà da noi cercheremo di metterlo a suo agio. Ma alla......su: 'ha grande talento e forse non conosce ancora le sue potenzialità, se resterà alla Roma potrà esaltarsi con Paulo, se arriverà da noi cercheremo di metterlo a suo agio. Ma allanon ...Calciomercato Juventus, Zaniolo sempre il nome caldo rovente dei bianconeri. Ecco come si trova l'accordo per l'arrivo immediato.«Mi sono confrontato con Allegri: il rapporto è diretto e schietto. La corsa scudetto La più forte è l’Inter ma non dobbiamo provarci. Chiellini lascia un’eredità importante» ...