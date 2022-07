Zaia | “Ogni bottiglia di Prosecco porta l’identità del Veneto nel mondo”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 23 luglio 2022) TREVISO – “Quando si parla dile tre denominazioni sono dei veri gioielli del nostro territorio. Questo significa che pur nel rispetto didibattito che è sempre il sale della democrazia, la Doc e le due Docg devono andare avanti come un ariete perché abbiamo il mercato davanti a noi e sentiamo la responsabilità di fronte alintero che ci guarda. Lo Champagne gestisce 500 milioni di bottiglie sul mercato internazionale, ilcon le tre denominazioni ne gestisce circa un miliardo. Unasu tre di bollicine che viene stappata nelè die non è un caso che, dopo, i turisti vengono da noi. Sono dati che ci impongono di continuare ad avere come obbiettivo quello di far fare bella figura ai nostri territori; ...