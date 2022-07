WWE: Per Max Dupri c’è ancora speranza di tornare? Intanto lui twitta “cosa mi sono perso?” (Di sabato 23 luglio 2022) Vi abbiamo riportato quest’oggi la notizia che per Max Dupri potrebbe essere già arrivata la parola fine. Il personaggio incarnato dall’ex Impact Eli Drake, sarebbe stato infatti bocciato da Vince McMahon. Fightful Select riporta alcune notizie più approfondite sulla sua situazione. Pare che Vince McMahon avesse un’idea molto dettagliata di come dovesse essere il personaggio interpretato da LA Knight. Addirittura sarebbe salito sul ring insieme agli interessati al segmento della sfilata per produrre lui stesso quelle scene. Una situazione davvero rara, dato che quasi mai Vince McMahon dedica il suo tempo a produrre in prima persona i segmenti degli show. Segno che era particolarmente coinvolto con questa storyline. L’ex presidente WWE avrebbe passato molto tempo con LA Knight per aiutarlo ad interpretare ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 23 luglio 2022) Vi abbiamo riportato quest’oggi la notizia che per Maxpotrebbe essere già arrivata la parola fine. Ilnaggio incarnato dall’ex Impact Eli Drake, sarebbe stato infatti bocciato da Vince McMahon. Fightful Select riporta alcune notizie più approfondite sulla sua situazione. Pare che Vince McMahon avesse un’idea molto dettagliata di come dovesse essere ilnaggio interpretato da LA Knight. Addirittura sarebbe salito sul ring insieme agli interessati al segmento della sfilata per produrre lui stesso quelle scene. Una situazione davvero rara, dato che quasi mai Vince McMahon dedica il suo tempo a produrre in primana i segmenti degli show. Segno che era particolarmente coinvolto con questa storyline. L’ex presidente WWE avrebbe passato molto tempo con LA Knight per aiutarlo ad interpretare ...

WWEItalia : Questa notte a #WWENXT 2.0, la 20-Woman Battle Royal che determinerà la prossima sfidante di @WWE_MandyRose per l'N… - Zona_Wrestling : WWE: Per Max Duprì c'è ancora speranza di tornare? Intanto lui twitta 'cosa mi sono perso?' - infoitcultura : WWE: Ryback è felice per l'addio di Vince McMahon - infoitcultura : WWE: All'interno del backstage sono felici per l'addio di Vince McMahon *RUMOR* - Zona_Wrestling : WWE: Smackdown ha subìto diversi cambiamenti per 'colpa' di Vince McMahon e Brock Lesnar -