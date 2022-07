WWE | La prima puntata di Smackdown senza Vince McMahon fa registrare ottimi ascolti

(Di sabato 23 luglio 2022) La scorsa notte è andata in onda lasettimanale di Friday Nightsu FOX, laha fattoun totale di 2.170.000 spettatori e un rating per quanto riguarda la fascia demografica 18-49 di 0.60. Questi dati, nonostante tutto ciò che è successo nelle ore precedenti allo show, possono far felici i vertici della WWE visti i numeri. Impennata negliLadella scorsa notte ha visto un notevole incremento nei numeri, infatti è l’episodio più visto dell’ultimo mese e il dato nel rating è addirittura salito di 0.20 rispetto anche solo alla settimana precedente. Non si può certo negare che la situazione legata al ritiro die la pre/non predi Brock ...

