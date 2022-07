WWE | Il ritiro di Vince McMahon potrebbe convincere tanti wrestler a firmare?

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 23 luglio 2022) Nelle ultime 24 ore il mondo del wrestling ha vissuto un cambiamento epocale:si è ufficialmente ritirato dalla WWE. Questa mossa ha coinciso con la nomina di Triple H a Vice Presidente Esecutivo delle relazioni con i talenti della compagnia e di Stephaniea co-CEO insieme a Nick Khan. Molti ritengono che siano in atto grandi cambiamenti, come le linee guida per i l reclutamento di nuovi talenti. Quando Triple H era a capo di NXT, era in grado di attirare i migliori talenti del wrestling indipendente da tutto il mondo. Finn Balor, Kevin Owens, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, Samoa Joe, Adam Cole e altri grandi nomi che molti fan non si sarebbero mai aspettati, sono stati messi sotto contratto con la WWE. Tuttavia, moltihanno dichiarato che non avrebbero mai lavorato per a Stamford in ...