WWE | Futuro incerto per Kevin Dunn

(Di sabato 23 luglio 2022) Wade Keller, su PWTorchVIP.com, ha dichiarato che l’addio del Patron della WWE Vincent Kennedy Mcmahon potrebbe avere delle ricadute anche sul comparto dirigenziale della federazione. Nello specifico ha dichiarato di come Triple h, genero dell’ormai ex CEO della WWE ed attuale COO, stia assumendo un ruolo sempre più importante nella compagnia. Inoltre pare anche che Triple h , definito dallo stesso Keller più incline al perdono rispetto al suocero, sia stato il vero promotore dell’inserimento nella Hall of Fame di Bruno Sammartino e The Ultimate Warrior, notoriamente ostili a Vince Mcmahon. Tuttavia, sempre secondo questa fonte,notoriamente non è un “uomo di Triple h”, e sembra non sia neppure troppo vicino all’attuale CEO della WWE, nonché moglie di Hunter Hearst Helmsley, Stephanie Mcmahon. In chiusura Wade Keller sostiene di come ...