World League, il Settebello doma la sorpresa Francia (Di sabato 23 luglio 2022) Stavolta nessuna goleada, anzi un successo soffertissimo. A Strasburgo, nella seconda giornata della Final Eight di World League, il Settebello piega la Francia: 9 - 8 in un match dall'estremo ... Leggi su gazzetta (Di sabato 23 luglio 2022) Stavolta nessuna goleada, anzi un successo soffertissimo. A Strasburgo, nella seconda giornata della Final Eight di, ilpiega la: 9 - 8 in un match dall'estremo ...

Gazzetta_it : Pallanuoto, il Settebello batte la Francia in World League - nyepez : RT @Gazzetta_it: Pallanuoto, il Settebello batte la Francia in World League - Gauci10P : RT @Gazzetta_it: Pallanuoto, il Settebello batte la Francia in World League - marco_m_ : RT @Gazzetta_it: Pallanuoto, il Settebello batte la Francia in World League - Gazzetta_it : Pallanuoto, il Settebello batte la Francia in World League -