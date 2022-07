Wijnaldum verso la Roma: nuovi indizi social. Il Psg non lo convoca per l'amichevole (Di sabato 23 luglio 2022) Roma - Quest'oggi il Paris Saint - Germain ha sfidato l'Urawa in amichevole. Il club parigino ha vinto 3 - 0 grazie alle reti di Sarabia, Mbappe e Kalimuendo. Georginio Wijnaldum non è rientrato ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 23 luglio 2022)- Quest'oggi il Paris Saint - Germain ha sfidato l'Urawa in. Il club parigino ha vinto 3 - 0 grazie alle reti di Sarabia, Mbappe e Kalimuendo. Georginionon è rientrato ...

