Watford, Samir potrebbe tornare in Italia: piace a Monza e Verona (Di sabato 23 luglio 2022) Monza e Hellas Verona sulle tracce di Samir. Il brasiliano ex Udinese potrebbe lasciare il Watford per fare ritorno in Italia Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l'ex Udinese Samir potrebbe a breve lasciare la Premier League e il Watford per fare ritorno in Italia. Il difensore brasiliano piace infatti a due squadre in Serie A: l'Hellas Verona e il Monza, protagonista assoluto del mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

