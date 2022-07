"Vuole lasciare Roma...". L'ultima bomba sulla separazione tra Totti e Ilary (Di sabato 23 luglio 2022) Ilary Blasi sarebbe pronta a lasciare la Capitale per trasferirsi a Milano: le indiscrezioni non trovano conferma ma la rottura di Totti fa ancora parlare Leggi su ilgiornale (Di sabato 23 luglio 2022)Blasi sarebbe pronta ala Capitale per trasferirsi a Milano: le indiscrezioni non trovano conferma ma la rottura difa ancora parlare

ItaliaViva : ''Non è il momento di abbattersi, ma di trasformare questa delusione in qualcosa di positivo. Noi ci siamo per un G… - TeresaBellanova : Mi chiedo come facciano i ministri delle forze politiche che non intendono votare la fiducia a Draghi a non avverti… - NicolaPorro : ?? Perché Draghi vuole lasciare (al più presto) Palazzo Chigi ?? - Stefanialove_of : @clodraiola Ci vuole anche intelligenza per capire una provocazione o ironia prima di venire a lasciare dei comment… - infoitcultura : 'Vuole lasciare Roma...'. L'ultima bomba sulla separazione tra Totti e Ilary -