Volley Nations League 2022, Yuri Romanò: “In campo col coltello tra i denti, il pubblico ci può aiutare” (Di sabato 23 luglio 2022) C’è la Francia sulla strada verso la finale per la Nazionale Italiana maschile di pallavolo. La VNL 2022 è arrivata ormai ai suoi atti conclusivi e la squadra guidata da Fefè De Giorgi punta in grande. Per riuscire nell’impresa avrà bisogno anche dell’opposto Yuri Romanò, già tra i migliori contro l’Olanda e che non sembra aver sofferto il ritorno di Ivan Zaytsev in azzurro. Queste le parole di Romanò in vista della semifinale: “Forse con l’Olanda ci ha un po’ bloccati l’emozione, anche giocando davanti ai nostri tifosi. Alla lunga è venuta fuori la nostra qualità e il nostro gioco. Dovremo essere pronti in semifinale”. Per lui come per altri azzurri, questa è stata la prima esperienza in nazionale davanti al pubblico italiano: “Un’emozione grandissima. Già dall’ingresso in campo si ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) C’è la Francia sulla strada verso la finale per la Nazionale Italiana maschile di pallavolo. La VNLè arrivata ormai ai suoi atti conclusivi e la squadra guidata da Fefè De Giorgi punta in grande. Per riuscire nell’impresa avrà bisogno anche dell’opposto, già tra i migliori contro l’Olanda e che non sembra aver sofferto il ritorno di Ivan Zaytsev in azzurro. Queste le parole diin vista della semifinale: “Forse con l’Olanda ci ha un po’ bloccati l’emozione, anche giocando davanti ai nostri tifosi. Alla lunga è venuta fuori la nostra qualità e il nostro gioco. Dovremo essere pronti in semifinale”. Per lui come per altri azzurri, questa è stata la prima esperienza in nazionale davanti alitaliano: “Un’emozione grandissima. Già dall’ingresso insi ...

RaiSport : Domenica senza precedenti per il Volley italiano, 4 su 4: vittoria nella Volleyball Nations League F; Europei U18 e… - RaiNews : L'Italia ha vinto la Volleyball Nations League: in finale ha battuto il Brasile con un netto 3-0. #VNL2022… - Agenzia_Ansa : Le azzurre del ct Davide Mazzanti hanno battuto il Brasile argento olimpico 3-0 nella finalissima di Volleyball Nat… - SportRepubblica : Volley, è sempre Italia-Francia: in semifinale di Nations League lo scontro tra campioni europei e campioni olimpic… - zazoomblog : Volley Nations League maschile e femminile 2022: tutti i live e le dirette delle partite - #Volley #Nations… -