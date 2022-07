Volley, Nations League 2022: l’Italia sfida i Campioni Olimpici francesi per guadagnarsi la finale (Di sabato 23 luglio 2022) Oggi, alle ore 21.00, la Nazionale italiana maschile di Volley scenderà in campo alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), per giocare la semifinale della Volleyball Nations League 2022. Dall’altro lato della rete ci saranno i Campioni Olimpici della Francia, per una sfida di altissimo livello che promette enorme spettacolo. l’Italia ha fatto più fatica del previsto nei quarti contro i Paesi Bassi, riuscendo comunque a sbarazzarsi di Nimir e compagni in quattro set. Al contrario nessun problema per i francesi contro un Giappone che, pur in assenza del capitano Yuki Ishikawa, poteva essere un avversario insidioso. Evidente dunque che servirà la migliore versione degli azzurri per centrare la ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Oggi, alle ore 21.00, la Nazionale italiana maschile discenderà in campo alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), per giocare la semidellaball. Dall’altro lato della rete ci saranno idella Francia, per unadi altissimo livello che promette enorme spettacolo.ha fatto più fatica del previsto nei quarti contro i Paesi Bassi, riuscendo comunque a sbarazzarsi di Nimir e compagni in quattro set. Al contrario nessun problema per icontro un Giappone che, pur in assenza del capitano Yuki Ishikawa, poteva essere un avversario insidioso. Evidente dunque che servirà la migliore versione degli azzurri per centrare la ...

