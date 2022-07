Volley Nations League 2022. Italia: lezione di volley dai francesi. In finale ci va la squadra di Giani che travolge 3-0 gli azzurri (Di sabato 23 luglio 2022) Bologna, ore 21: lezione di volley. La Francia travolge l’Italia con un secco 3-0 (25-22, 25-20, 25-15) e va in finale di Nations League contro gli Stati Uniti. Gli azzurri si sono sciolti come neve al sole cocente di questi giorni fuori dall’Unipol Arena nella prima vera sfida in cui la pressione ha fatto tutta la differenza del mondo. La Francia in questo momento è superiore in tutti i fondamentali e lo ha dimostrato sul campo, gli azzurri invece hanno pagato duramente la rimonta subita nel primo set e non si sono più risollevati, soffrendo tremendamente il sistema di gioco avversario e non riuscendo mai a trovare le giuste contromisure. Primo set punto a punto, come da previsioni. De Giorgi si affida a Russo al ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Bologna, ore 21:di. La Francial’con un secco 3-0 (25-22, 25-20, 25-15) e va indicontro gli Stati Uniti. Glisi sono sciolti come neve al sole cocente di questi giorni fuori dall’Unipol Arena nella prima vera sfida in cui la pressione ha fatto tutta la differenza del mondo. La Francia in questo momento è superiore in tutti i fondamentali e lo ha dimostrato sul campo, gliinvece hanno pagato duramente la rimonta subita nel primo set e non si sono più risollevati, soffrendo tremendamente il sistema di gioco avversario e non riuscendo mai a trovare le giuste contromisure. Primo set punto a punto, come da previsioni. De Giorgi si affida a Russo al ...

