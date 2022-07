Volley, Nations League 2022: gli Stati Uniti annichiliscono i Campioni del Mondo della Polonia e volano in finale (Di sabato 23 luglio 2022) La prima squadra finalista della Volleyball Nations League 2022 al maschile è la nazionale degli Stati Uniti. Con una partita al limite della perfezione gli statunitensi hanno distrutto la resistenza della Polonia chiudendo con un nettissimo 3-0 (25-22, 25-23, 25-13). Gli Stati Uniti tornano in finale di questa competizione dopo tre anni e aspetteranno di conoscere l’avversaria che uscirà dalla semifinale tra Italia e Francia. Il grande protagonista del primo parziale è il capitano a stelle e strisce David Smith, in grado di mettere a segno tre attacchi in primo tempo e tre muri fondamentali sugli attaccanti polacchi. Nonostante questo, il punteggio ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) La prima squadra finalistaballal maschile è la nazionale degli. Con una partita al limiteperfezione gli statunitensi hanno distrutto la resistenzachiudendo con un nettissimo 3-0 (25-22, 25-23, 25-13). Glitornano indi questa competizione dopo tre anni e aspetteranno di conoscere l’avversaria che uscirà dalla semitra Italia e Francia. Il grande protagonista del primo parziale è il capitano a stelle e strisce David Smith, in grado di mettere a segno tre attacchi in primo tempo e tre muri fondamentali sugli attaccanti polacchi. Nonostante questo, il punteggio ...

