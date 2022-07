Volley femminile, l’Italia travolge la Germania e vola in Finale agli Europei Under 17 (Di sabato 23 luglio 2022) l’Italia vola in Finale agli Europei Under 17 di Volley femminile. Le azzurre hanno sconfitto la Germania con un secco 3-0 (25-18; 25-15; 25-21) e hanno così staccato il biglietto per l’atto conclusivo, in programma domani (domenica 24 luglio, ore 18.00) sul campo di Hradec Kralove (Repubblica Ceca). La nostra Nazionale se la dovrà vedere contro la vincente del confronto tra Serbia e Turchia, l’obiettivo è quello di andare a caccia del terzo titolo in questa competizione continentale di categoria (nel 1995 e nel 2001 era però allargata alle Under 18). l’Italia dimostra ancora una volta l’effervescenza del suo movimento giovanile. Domenica scorsa sono stati vinti gli Europei ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022)in17 di. Le azzurre hanno sconfitto lacon un secco 3-0 (25-18; 25-15; 25-21) e hanno così staccato il biglietto per l’atto conclusivo, in programma domani (domenica 24 luglio, ore 18.00) sul campo di Hradec Kralove (Repubblica Ceca). La nostra Nazionale se la dovrà vedere contro la vincente del confronto tra Serbia e Turchia, l’obiettivo è quello di andare a caccia del terzo titolo in questa competizione continentale di categoria (nel 1995 e nel 2001 era però allargata alle18).dimostra ancora una volta l’effervescenza del suo movimento giovanile. Domenica scorsa sono stati vinti gli...

