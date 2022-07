VNL maschile 2022, la Francia omaggia giornalista Richefort al termine della semifinale contro l’Italia (Di sabato 23 luglio 2022) La Francia domina la seconda semifinale della Volley Nations League maschile contro l’Italia, raggiungendo gli Usa in finale. Al termine del match, i campioni olimpici hanno reso omaggio al giornalista dell’Equipe ed ex pallavolista Xavier Richefort, scomparso all’età di 59 anni lo scorso venerdì, indossando magliette nere con il nome dell’ex campione francese. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Ladomina la secondaVolley Nations League, raggiungendo gli Usa in finale. Aldel match, i campioni olimpici hanno reso omaggio aldell’Equipe ed ex pallavolista Xavier, scomparso all’età di 59 anni lo scorso venerdì, indossando magliette nere con il nome dell’ex campione francese. SportFace.

