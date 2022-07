VIDEO Sydney McLaughlin record del mondo 400 ostacoli | precedente migliorato di oltre 7 decimi!

Leggi su oasport

(Di sabato 23 luglio 2022)ha firmato il nuovodeldei 400. La Campionessa Olimpica ha corso un pirotecnico 50.68 ai Mondiali, demolendo il suoprimato di ben 73 centesimi (aveva corso in 51.41 un mese fa proprio sulla pista di Eugene). La statunitense si è resa protagonista di una magistrale gara in solitaria e ha tagliato il traguardo con un tempo che le avrebbe permesso di chiudere al settimo posto nella finale del giro di pista senza barriere. Uno show rimarchevole, indubbiamente il punto più alto a livello tecnico di questa rassegna iridata. L’americana ha conquistato il suo primo titolo iridato in carriera a livello individuale, dopo che tre anni fa si mise al collo l’argento a Doha alle spalle della connazionale Dalilah Muhammad (oggi terza, dietro anche ...