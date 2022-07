Victoria De Angelis fuori di seno: le foto sfidano la censura di Instagram (Di sabato 23 luglio 2022) Victoria De Angelis sfida ancora una volta la censura di Instagram. La bassista dei Maneskin va fuori di seno nella serie di scatti che ha condiviso, mostrandosi super sexy. La trasgressività è un elemento che caratterizza i Maneskin fin dalla loro prima apparizione in pubblico. Uno stile che li ha resi unici in Italia e che portano in ogni occasione, soprattutto sui social. La musicista infiamma spesso il web e lo ha fatto ancora una volta con le sue foto hot. La bassista ha conquistato i fan che sono impazziti vedendola in versione sexy più che mai. fonte foto: InstagramUn tema caldo negli ultimi anni è la censura sui social, ma più nello specifico su Instagram. È legata ... Leggi su chenews (Di sabato 23 luglio 2022)Desfida ancora una volta ladi. La bassista dei Maneskin vadinella serie di scatti che ha condiviso, mostrandosi super sexy. La trasgressività è un elemento che caratterizza i Maneskin fin dalla loro prima apparizione in pubblico. Uno stile che li ha resi unici in Italia e che portano in ogni occasione, soprattutto sui social. La musicista infiamma spesso il web e lo ha fatto ancora una volta con le suehot. La bassista ha conquistato i fan che sono impazziti vedendola in versione sexy più che mai. fonteUn tema caldo negli ultimi anni è lasui social, ma più nello specifico su. È legata ...

