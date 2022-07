"Via dall'Italia subito": Francesca Pascale, clamoroso schiaffo al centrodestra | Guarda (Di sabato 23 luglio 2022) La campagna elettorale è già clamorosamente entrata nel vivo. E non poteva essere altrimenti, poiché gli Italiani andranno alle urne per le prossime politiche già il 25 settembre. Insomma, una campagna elettorale rapidissima e, si immagina, spietata, tostissima. Sin dal primo minuto dopo la caduta del governo di Mario Draghi - anche se il premier resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti - i partiti hanno iniziato a menar fendenti. Via dunque con le schermaglie. Ma anche con le promesse: si pensi ai "mille euro" di Silvio Berlusconi sulle pensioni, e sempre dal Cavaliere l'impegno-green sugli alberi. E in questo inizio di campagna elettorale, fa scalpore l'ultimo post di Francesca Pascale, pubblicato sul suo profilo Instagram nella mattinata di sabato 23 luglio. La Pascale è presumibilmente ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) La campagna elettorale è già clamorosamente entrata nel vivo. E non poteva essere altrimenti, poiché glini andranno alle urne per le prossime politiche già il 25 settembre. Insomma, una campagna elettorale rapidissima e, si immagina, spietata, tostissima. Sin dal primo minuto dopo la caduta del governo di Mario Draghi - anche se il premier resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti - i partiti hanno iniziato a menar fendenti. Via dunque con le schermaglie. Ma anche con le promesse: si pensi ai "mille euro" di Silvio Berlusconi sulle pensioni, e sempre dal Cavaliere l'impegno-green sugli alberi. E in questo inizio di campagna elettorale, fa scalpore l'ultimo post di, pubblicato sul suo profilo Instagram nella mattinata di sabato 23 luglio. Laè presumibilmente ancora ...

