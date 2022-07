Varie ricerche hanno evidenziato il legame tra disturbi mentali e disequilibrio del microbiota. Di qui l'idea di usare i batteri per influenzare l'umore (Di sabato 23 luglio 2022) Sono allo studio gli psicobiotici, integratori con batteri che andrebbero a popolare il microbiota intestinale, che un tempo si definiva flora batterica, e che potrebbero migliorare l’umore. Alimentazione estiva: la spesa sana contro il caldo guarda le foto Leggi anche › Happy food: gli alimenti estivi che ci fanno bene Un esperimento del 2017, condotto all’università di Leida, in Olanda, ha mostrato che l’assunzione di una bevanda ... Leggi su iodonna (Di sabato 23 luglio 2022) Sono allo studio gli psicobiotici, integratori conche andrebbero a popolare ilintestinale, che un tempo si definiva floraca, e che potrebbero migliorare l’. Alimentazione estiva: la spesa sana contro il caldo guarda le foto Leggi anche › Happy food: gli alimenti estivi che ci fanno bene Un esperimento del 2017, condotto all’università di Leida, in Olanda, ha mostrato che l’assunzione di una bevanda ...

