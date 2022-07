Varese | risse e pestaggi | carabinieri chiudono music bar

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 luglio 2022) Milano, 23 lug.(Adnkronos) - Licenza sospesa per 15 giorni a unbar di Busto Arsizio, nel varesotto, dopo una serie die litigi avvenuti fuori dal locale. Idel nucleo operativo e radiomobile hanno notificato al titolare del locale il provvedimento, come disposto dall'autorità di pubblica di sicurezza, dopo una serie di accadimenti. Tra questi, l'aggressione di un giovane avvenuta all'alba di sabato 25 giugno scorso, proprio all'uscita del bar. Un ventiseienne di Legnano stava andando a riprendere l'auto nel parcheggio della discoteca per rincasare, quando è stato raggiunto da un giovane sconosciuto che, per futili motivi, ha dato vita a una lite. La disputa si è presto trasformata in rissa quando l'aggressore è stato raggiunto da alcuni suoi amici che gli hanno dato manforte. Tra calci e pugni, è spuntato un ...